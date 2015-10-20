Україна продовжить контракт на імпорт електроенергії з Росії – Демчишин

Україна планує продовжити контракт на імпорт електроенергії з Росії, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

За його словами, дія нинішнього контракту закінчиться 31 грудня 2015 року.

«Плануємо продовжувати контракт. Все залежить від подальших переговорів та умов контракту», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала імпорт електроенергії з Росії у зв'язку з дефіцитом власного ресурсу, проте закупівля здійснюється з певними перервами.

Зокрема, в червні-липні закупівля електроенергії в РФ не здійснювалася. На початку серпня імпорт електроенергії з Росії відновився, але до кінця місяця його було знову припинено.

Потім, 7 вересня Україна відновила імпорт, але лише в обсязі не більш як 100 млн кВт/год, що виявилося втричі менше за серпневий імпорт.