"Нафтогаз" переказав "Газпрому" ще $136 мільйонів за газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила черговий платіж за газ російському газовому монополісту «Газпрому» в розмірі 136 млн дол., повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Вони («Нафтогаз» - УНІАН) вже доплатили «Газпрому» 136 млн дол.», - сказав Демчишин.

При цьому міністр відзначив, що загальний обсяг платежів за газ «Газпрому» в жовтні становитиме близько 500 млн дол., які раніше були зарезервовані урядом безпосередньо для закупівлі палива.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України заявило про відновлення поставок російського газу в Україну після багатомісячної перерви.

Обсяг закачування становив у середньому 114 млн кубометрів газу на добу. Тоді ж «Нафтогаз України» перерахував «Газпрому» передоплату в розмірі 234 млн дол.