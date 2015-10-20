Україна підняла ціну електроенергії для окупованого Криму на 15%

Україна, як і планувала, підняла на 15% вартість електроенергії, яка поставляється на території окупованого Криму, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Ми підняли до 3,95 рублів за Вт/год у минулому місяці», - сказав Демчишин.

За його словами, на сьогодні Крим у пікові години споживає близько 1 ГВт електроенергії, і припинення поставок енергоресурсу на півострів з материкової частини України є недоцільним.

«Ви бачили ініціативну групу про припинення поставок електроенергії до Криму. Це політичне рішення, звичайно. Як мені здається, на даний момент припиняти поставки електроенергії, напевно, не зовсім правильно», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні планувала збільшити ціну електроенергії, яка поставляється до Криму, в середньому на 15% - до 3,95 руб. за кВт/год з 3,42 рубля.

Це не перше підвищення вартості ресурсу для Криму. З 1 липня 2015 року Україна вже піднімала ціну на електроенергію на 14% - до 3,42 руб. за кВт/год з 2,99 руб. за кВт/год.

30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

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За даними Міністерства енергетики РФ, було укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії до Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. Річний контракт набрав чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок в обсязі до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергозабезпечення Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».