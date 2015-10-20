Україна відмовилася будувати з Росією завод з виробництва ядерного палива

Про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Проект поки що заморожений. Швидше за все, будемо виходити з нього. Вони (росіяни) не виконують своїх умов», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ». Акціонери спільного підприємства до кінця 2013 року планували внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його майже до 104 млн дол. Ці кошти були необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області.

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Загальна вартість заводу оцінювалася в 1,679 млрд грн. Планувалося, що першу чергу заводу буде введено в експлуатацію в 2015 році. Однак сам проект був розкритикований на експертному рівні, і роботи по ньому так і не були розпочаті.