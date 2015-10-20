Прем'єр Польщі: ми будемо протистояти будівництву "Північного потоку-2"

Прем'єр Польщі Ева Копач обіцяє протистояти будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Про це вона заявила під час телевізійних дебатів з Беатою Шидло – головним претендентом на посаду прем'єр-міністра від партії "Право і справедливість", повідомляє «Європейська правда» з посиланням на TVN24.

"Ми повинні дбати про країну, як про власний будинок. Ми будемо дуже голосно протестувати проти будівництва "Північного потоку-2", - сказала Копач, звинувативши опонентів у тому, що в 2006 році вони не суперечили побудові "Північного потоку-1".

Раніше в Польщі вже заявляли, що будівництво "Північного потоку-2" суперечить енергополітиці ЄС, і країна буде піднімати питання про доцільність його будівництва.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія перевірить плани будівництва газопроводу "Північний потік" на відповідність європейському законодавству.

Як повідомлялося, "Газпром" 4 вересня підписав угоду акціонерівспільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу Nord Stream 2.

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Газопровід буде прокладений до Німеччини дном Балтійського моря. Угоду було підписано з рядом західних компаній.

Запуск Nord Stream 2 є частиною проекту "Газпрому" на шляху до відмови від українського транзиту.