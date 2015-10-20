Країни-виробники завтра обговорять ціни на нафту і спробують домовитися

ОПЕК запросила вісім країн, що не входять в організацію, включаючи Росію, на зустріч технічних експертів, щоб обговорити стан світового ринку, пише Рейтер.

На цій нараді Венесуела запропонує ОПЕК нову стратегію підвищення цін, що передбачає поетапне зниження видобутку для підтримки ціни не нижче рівня $70 за барель. Венесуела, одна з найбідніших країн картелю, неодноразово закликала інших його учасників до зниження видобутку, але марно, оскільки багатші країни готові жертвувати прибутком заради збереження частки світового ринку і витіснення виробників із вищою собівартістю.

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"Я правда не вірю, що спроби Венесуели будуть успішними. У країнах ОПЕК перевиробництво, тому зниження видобутку слід починати з себе, перш ніж обговорювати його з виробниками, що не входять в ОПЕК", - сказав один із учасників наради.

За даними організації, її країни добувають в середньому 31,57 мільйона барелів на добу за діючого обмеження в 30 мільйонів. В основному за рахунок країн ОПЕК пропозиція нафти на світовому ринку перевищує попит майже на 2 мільйони барелів на добу.

"Буде не краще, ніж на минулій нараді", - сказав ще один представник ОПЕК, маючи на увазі аналогічну зустріч країн ОПЕК і поза ОПЕК у травні, на якій вони не змогли домовитися про співпрацю.

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Лідер ОПЕК Саудівська Аравія нещодавно підтвердила, що не планує підтримувати ціни.

"Тільки ринок може визначати ціни і більше ніхто", - сказав міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі минулого четверга.

"Є висока ймовірність, що результатом зустрічі буде угода про обмін інформацією та/або про продовження аналізу ринку. Але вона навряд чи дасть ринку те, чого він очікує - конкретного чіткого плану зниження видобутку", - сказав аналітик IHS Джеймі Уебстер, який спеціалізується на ОПЕК.

Планова нарада ОПЕК, на якій обговорять видобуток, відбудеться 4 грудня.