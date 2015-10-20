Азербайджан через високу ціну призупинив закупівлю російського газу

Азербайджанська метанолова компанія (AzMeCo) припинила закупівлі газу у "Газпрому" через нерентабельність, повідомляє агентство Report з посиланням на компанію, передає Прайм.

"Газпром" і AzMeCo підписали 11 вересня середньостроковий договір купівлі-продажу газу обсягом до двох мільярдів кубометрів в рік.

За час дії контракту компанія придбала понад 100 мільйонів кубометрів газу, уточнює агентство.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. 12 жовтня постачання газу відновилися.

Вартість російського газу в четвертому кварталі для України становить 227,36 дол. за тисячу кубометрів.