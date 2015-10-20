"Енергоатом" перегляне загальну вартість комплексної програми підвищення безпеки українських АЕС

Держкомпанія "Енергоатом" перегляне загальну вартість комплексної програми підвищення безпеки українських атомних електростанцій, обсяг витрат на яку був затверджений урядом у 2013 році в розмірі близько 20 мільярдів гривень.

Про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник директора з інвестицій та перспективного розвитку НАЕК "Енергоатом" Григорій Плачков.

"Ми збираємося переглянути загальну вартість комплексної програми підвищення безпеки", - сказав Плачков.

За його словами, необхідність перегляду вартості програми виникла через курсову різницю національної валюти в 2013 році і 2015 році.

Також Плачков додав, що "Енергоатом" на початку 2016 року винесе питання про перегляд вартості програми на розгляд Кабінету міністрів.

Крім цього, він повідомив, що на сьогоднішній день компанією було витрачено близько 567 мільйонів доларів на виконання програми підвищення безпеки АЕС, розрахованої до 2020 року. А в 2016 році компанія планує витратити від 3 до 4 мільярдів гривень.

"Ми плануємо обрати в наступному році близько 3-4 мільярди гривень", - сказав Плачков.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року "Енергоатом" завершив роботу із залучення від Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом) кредиту на 300 млн євро на реалізацію комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС.

В кінці 2014 року набула чинності кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол., які «Енергоатом» також направить на виконання програми з підвищення безпеки АЕС.

Після аварії на японській АЕС "Фукусіма-Даічі" Україна взяла на себе додаткові зобов'язання з підвищення безпеки на своїх АЕС.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.