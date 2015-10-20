На Южно-Українській АЕС перевіряють готовність енергоблоку №2 до продовження терміну експлуатації

На Южно-Українській атомній електростанції почалося комплексне інспекційне обстеження готовності енергоблоку №2 до експлуатації у понадпроектний термін, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, комісію очолює заступник головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Борис Столярчук.

Як зазначили в "Енергоатомі", інспекція проходить з 19 по 23 жовтня.

"Мета роботи комісії - перевірити повноту, достовірність та відповідність інформації, представленої НАЕК "Енергоатом" для внесення змін в ліцензію на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки ЮУАЕС" щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку №2, фактичному стану справ, а також переконатися у наявності умов для виконання заявленої діяльності", - говориться в повідомленні.

"Як відомо, нашим урядом прийнято рішення про необхідність і можливості продовження термінів експлуатації діючих енергоблоків. Це рішення закріплене в Енергетичній стратегії України до 2030 року. Необхідність – це постулат, а можливість – ми повинні визначити. Що стосується другого блоку, зрозуміло, що Южно-Українська станція кілька років йшла до цієї мети. Ми разом працювали і зараз вийшли на фінішну пряму. Ми маємо в реальності підтвердити ту інформацію, яку атомна станція надавала нам документально", - цитує прес-служба Столярчука.

"Ми націлені на результат: 17 грудня блок №2 пустити в експлуатацію", - наводить прес-служба "Енергоатому" слова генерального директора Південно-Українського енергокомплексу Володимира Лісніченко.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС – основа Южно-Українського енергетичного комплексу, розташованого в Миколаївській області і забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 мільйонів чоловік. До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).