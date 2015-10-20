Пошкоджену лінію електропередачі до Криму відновили – "Укренерго"

Про це повідомили у прес-службі "Укренерго".

"В даний момент енергозабезпечення півострова здійснюється згідно з узгодженим добовим графіком без обмежень" – підкреслили в компанії.

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Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 жовтня поблизу с. Чонгар невідомі особи пошкодили дві опори повітряної лінії Мелітополь-Джанкой 330 кВ. За попередньою інформацією співробітників МВС та ДержНС, що першими прибули на місце, причиною руйнувань були вибухові предмети (імовірно, міни). Опори встояли.

О 13:42 для зняття з опор виявлених предметів представниками органів внутрішніх справ та проведення детального обстеження прилеглої місцевості ПЛ Джанкой-Мелітополь була тимчасово вимкнена.