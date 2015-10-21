США підрахували втрати виробників нафти від низьких цін

Такі дані наводяться в доповіді Міністерства фінансів США про ситуацію у світовій економіці і на валютному ринку, пише Slon.ru.

У доповіді наголошується, що падіння цін на нафту з $105 за барель в першій половині 2014 року до $55 за барель до 2015 року стало важливим фактором балансування світової економіки. Країни-імпортери виграли від дешевої нафти, а країни-експортери, навпаки, багато втратили.

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Саудівська Аравія в першому кварталі 2015 року через низькі ціни на нафту недоотримала в бюджет $150 млрд, інші країни Перської затоки – в загальній складності $130 млрд за півроку. Норвегія, Канада і Венесуела в першій половині року втратили по $30 млрд. Втрати Іраку казначейство оцінило в $40 млрд, Казахстану і Нігерії – в $25 млрд для кожної країни.

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Як зазначає Мінфін США, від падіння цін на нафту виграла Азія: регіон за перше півріччя заощадив $340 млрд. зокрема, Китай – $120 млрд, Японія – $76 млрд, Індія – $44 млрд і Південна Корея – $36 млрд. США за цей же період зекономили $110 млрд, Європа – $142 млрд.