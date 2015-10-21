У США зросли запаси нафти – ринок відреагував зниженням цін

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,14 до $48,57 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,26 до $46,03, пише Рейтер.

Запаси нафти в США зросли на 7,1 мільйона барелів минулого тижня, повідомив Американський інститут нафти (API), за прогнозу підвищення на 3,9 мільйона барелів. Міністерство енергетики опублікує офіційний звіт про запаси в середу.

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Зростання запасів пов'язане зі зниженням обсягу нафтопереробки через профілактичні роботи на НПЗ, які продовжаться найближчим часом, йдеться в звіті Phillip Futures.

"Більш цікавий показник, на який варто звернути увагу, це видобуток нафти в США, який, ймовірно, продовжить знижуватися. Після чергового зниження цього тижня видобуток, швидше за все, впаде нижче 9 мільйонів барелів на добу", - йдеться у звіті.

Китай продовжить збільшувати імпорт нафти в найближчі п'ять років у середньому на 3,2 відсотка в рік, говориться в звіті BMI Research.

"Ми прогнозуємо стабільне підвищення імпорту нафти в Китаї в наступні п'ять років, з 6,6 мільйона барелів на добу в 2015 році до 7,7 мільйона в 2020 році. Це буде результатом зростання нафтопереробки і поповнення стратегічних запасів", - написали аналітики фірми.

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Розрахункове споживання нафти в Китаї у вересні знизилося на 0,1 відсотка порівняно з вереснем минулого року - до 10,13 мільйона барелів на добу, згідно з розрахунками Рейтер, заснованим на попередніх офіційних даних.

У середу пройде технічна нарада ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, від якого учасники наради і аналітики не очікують домовленості про зниження видобутку.