Російська влада визнала, що дешева нафта - це на роки

Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв на конференції, присвяченій російському несировому експорту, пише ТАСС.

"З моєї точки зору, ми вступили в період довгих невисоких сировинних цін, довгий сировинний цикл, в якому ми зараз знаходимося і будемо перебувати протягом ряду років. Умовно кажучи, ціна нафти 50 доларів і 50 плюс - це на роки", - сказав він.

За його словами, загальносвітові виклики змушують Росію, а також інші країни орієнтуватися на розвиток несировинного експорту.

Як зазначив глава МЕР, зростання російського несировинного експорту може становити 6% в рік.

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Нагадаємо, вчора Світовий банк різко - на $10 - знизив прогноз середньої ціни нафти на 2016 р. - до $51 за барель. Зниження прогнозу зумовлено подальшим уповільненням світової економіки, високими запасами і очікуваннями відновлення експорту нафти Іраном після зняття міжнародних санкцій.