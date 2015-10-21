Дизельне ембарго Росії не спрацювало: Україна не відчуває дефіциту

Україна не відчуває дефіциту дизельного палива після введення Російською Федерацією заборони на експорт даного виду нафтопродуктів в нашу країну.

Про це УНІАН повідомив експерт ринку нафтопродуктів України, екс-заступник глави держкомпанії "Укргазвидобування" Олексій Тамразов.

"Росія ввела заборону на відвантаження в Україну дизельного палива, скрапленого газу. Дефіциту дизпалива немає. "Російський" ресурс замінили танкерними поставками", - сказав Тамразов.

У свою чергу, за словами експерта, плановий ремонт Мозирського НПЗ, білоруського постачальника нафтопродуктів до України, призвів до тимчасового дефіциту скрапленого газу, що позначилося на ціні для кінцевого споживача.

"Ще три тижні тому ціна внутрішнього ринку була на 500 гривень нижче імпортної", - зазначив Тамразов.

"Ситуація по зрідженому газу стабілізується за кілька тижнів через сезонне зниження попиту", - додав він.

За даними консалтингової компанії UPECO, 21 жовтня 2015 року у більшості мереж АЗС та АГЗС України вартість скрапленого газу зросла на 5-60 копійок за літр.

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Раніше ЗМІ повідомили, що з початку жовтня Росія різко знизила експорт скрапленого газу і дизельного палива в Україну.

Припинення постачань дизельного палива в Україну російські постачальники аргументують забороною влади РФ на експорт нафтопродуктів, які можуть бути використані українською армією.