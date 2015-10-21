Нормативи споживання газу для населення без лічильників можуть збільшити майже на 50%

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету міністрів збільшити майже на 50% нормативи споживання газу для населення без газових лічильників - до 4,4 кубометра на місяць на особу з нинішніх 3 кубометрів.

Про це говориться в проекті урядової постанови, підготовленої Міненерговугілля.

Як наголошується в документі, мова йде про споживачів природного газу без лічильників, але з централізованим гарячим водопостачанням.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за пропозицією Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), на засіданні 29 квітня прийняв рішення зменшити нормативи споживання газу для споживачів без газових лічильників.

Для споживачів, що користуються газовими плитами і мають централізоване гаряче водопостачання, норматив з 1 травня 2015 року знижено з 6 до 3 кубометрів газу на місяць на одну особу, для споживачів, які використовують газову плиту і не мають централізованого опалення, норматив знижено з 9 до 4,5 кубометра. Для домогосподарств, які використовують газові плити, водонагрівачі, норматив знизився з 18 до 9 кубометрів газу на місяць на одну особу.

За словами глави "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, рішення уряду про зниження норм споживання газу для побутових споживачів позбавляє населення мотивації використовувати прилади обліку.

За даними ряду представників обласних газопостачальних підприємств, після зниження норми споживання газу для населення близько третини раніше бажали встановити лічильники громадян відмовилися від своїх планів, а багато споживачів, які мають лічильники, подали заяви з відмовою від приладів обліку.