Порошенко має намір через суд повернути Україні шельфові родовища

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед студентами в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

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«Ми маємо відновити українську нафтогазову галузь. Я дуже тут покладаюся не тільки на можливості української газовидобувної галузі, але й на вчених… Ми обговорили, наскільки важливо зараз повернути, жорстко поставити в суді питання і повернути наші шельфові родовища, включаючи Одеське і Безіменне», - сказав Порошенко.

Як повідомлялось раніше, Україна готує позов до Росії за активами "Чорноморнафтогазу" в анексованому Криму.