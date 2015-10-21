Порошенко має намір через суд повернути Україні шельфові родовища
17:23, 21 жовтня 2015Енергетика
1041
Київ. 21 жовтня. УНІАН. Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність повернути країні через суд шельфові родовища, включно із Одеським та Безіменним.
Україна має через суд повернути шельфові родовища / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед студентами в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
Читайте такожПорошенко заявив, що США передадуть Україні військові радари вже в середині листопада
«Ми маємо відновити українську нафтогазову галузь. Я дуже тут покладаюся не тільки на можливості української газовидобувної галузі, але й на вчених… Ми обговорили, наскільки важливо зараз повернути, жорстко поставити в суді питання і повернути наші шельфові родовища, включаючи Одеське і Безіменне», - сказав Порошенко.
Як повідомлялось раніше, Україна готує позов до Росії за активами "Чорноморнафтогазу" в анексованому Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter