У Бердянську та довколишніх селах відновили газопостачання

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

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"ПАТ "Запоріжгаз" завершило роботи по відновленню газопостачання міста Бердянськ і сіл Луначарське, Троянда, Шовкове, Нововасилівка. В місті і районі працює 15 мобільних груп газовиків. Вони в оперативному режимі підключають будинки і квартири, які не вдалося потрапити раніше через відсутність абонентів", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 14 жовтня місто Бердянськ Запорізької області, населення якого становить понад 115 тисяч осіб, повністю залишився без газопостачання. Проблема виникла безпосередньо після проведення ремонтних робіт на магістральному газопроводі.