Мексика кличе іноземців видобувати нафту: виставить на тендери 333 ділянки

Мексика виставить 333 нафтових і газових поля на тендери протягом найближчих п'яти років, повідомив у середу міністр енергетики країни Педро Хоакін Колдуелл, передає Прайм.

За його словами, 96 зон виставляються на розвідку і 237 нафтових поля - на видобування нафти і газу. Загальна площа нафтових полів оцінюється в 235 тисяч квадратних кілометрів, що на 32% більше початкової пропозиції по включенню в тендери.

"З цим п'ятирічним планом енергетична політика набуває комплексного підходу, який відповідає вимогам компаній, інтересам і сподіванням суспільства в цілому, а також влади, експертів і вчених", - заявив Колдуелл.

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Участь іноземців та приватного капіталу в тендерах на нафтовидобуток стала можливою у результаті реформи енергетичного сектору Мексики, яка триває з кінця 2013 року. Відбулися вже два тендери по декількох нафтових полях.