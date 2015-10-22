Ціни на нафту пішли вгору на тлі падіння долара

На світових торгах у четвер, 22 жовтня, ціни на нафту ростуть після досягнення напередодні тритижневого мінімуму на тлі зниження курсу долара, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,29, до $48,14 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,23, до $45,43.

Читайте такожBloomberg: ОПЕК близька до того, щоб знищити нафтовий бум СШАІндекс долара до кошика шести основних валют знижується, роблячи ціни на нафту більш привабливими для інвесторів, що користуються іншими валютами. Аналітики, однак, передбачають збереження тенденції до зниження цін.

"Я не став би робити висновок, що почалося реальне зростання цін. Я вирішу, що тенденція до зниження закінчилася, тільки коли ціна американської нафти перевищить $46 за барель", - зазначив старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 8 мільйонів барелів, за даними Управління енергетичної інформації (EIA), при прогнозі підвищення на 3,9 мільйона барелів. За чотири останні тижні запаси збільшилися на 22 мільйони барелів.

За рахунок цього ціни будуть коливатися в діапазонах $48-56 для Brent і $43,50-50 для WTI, вважає старший стратег CMC Markets Майк Маккарті.

Спунер додав, що інвестори чекають підсумків наради ФРС 27-28 жовтня, які вплинуть на курс долара.

Учасники технічної наради ОПЕК, яка відбулася минулої середи, не домовилися про спільні дії щодо підвищення світових цін.