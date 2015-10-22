В українських сховищах вже більше 16,5 мільярда кубометрів газу

Запаси газу в підземних сховищах України збільшилися до 16,504 млрд куб. м, свідчать дані асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE). Українські сховища тепер заповнені на 53,33%.

Найбільший обсяг газу зберігається в Більче-Волицько-Угерському сховищі - 7,940 млрд куб. м газу (заповнено на 46,57%), пише DT.UA.

Останнім часом Україна закачує газ у сховища прискореними темпами - добове закачування газу в ПСГ підтримується на рівні понад 80 млн куб. м.

Активне поповнення сховищ почалося після відновлення закупівель газу у російського "Газпрому" з 12 жовтня - згідно з домовленостями по новому "зимовому пакету", цей газ призначений саме для закачування в ПСГ для забезпечення російського транзиту до Європи взимку.

Раніше повідомлялося, що за підсумками січня-вересня 2015 року Україна збільшила в 4 рази імпорт газу з Європи – з 2,2 млрд куб. м в 2014 році до 8,8 млрд куб. м, тоді як з РФ знизився в 3,7 разу – з 13,9 млрд куб. м до 3,8 млрд куб. м. Таким чином, імпорт газу з РФ займає лише третину імпорту (30,2% проти 86,3% за дев'ять місяців 2014 року). Велика частина газу (69,8%) в Україну надійшла реверсом з Європи (минулого року - лише 13,7%).

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Як відомо, парафований "зимовий пакет" передбачає, що Україна направить $500 млн на закупівлю 2 млрд кубів газу безпосередньо у "Газпрому" для закачування в підземні газові сховища (ПСГ). У свою чергу Москва знизить ціну на газ для України на два квартали до рівня сусідніх європейських країн (причому, ціна не може бути нижчою, ніж на європейському ринку - щоб Україна купувала газ безпосередньо, а не через реверс). Узгоджена ціна на російський газ для України з 1 жовтня і до кінця 2015 року, без урахування поправок на калорійність, становить $ 227 за тис. куб. м (з урахуванням - $232).