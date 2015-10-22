Російський мільярдер на вимогу Лондона продає нафтові активи в Північному морі

"LetterOne завершує операцію з продажу 12 родовищ у Північному морі хімічній та нафтовій компанії Ineos. Дана угода є прямим результатом втручання уряду в квітні цього року з метою забезпечення продовження безпечного видобутку нафти на родовищах Великобританії в Північному морі", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства, передає Прайм.

Представник відомства, коментуючи новини, наголосив на значимості для країни нафтогазової галузі і ще раз підкреслив необхідність втручання влади.

"Ineos – заможний, дбайливий гравець на ринку, який буде працювати з нами над тим, щоб максимально використовувати потенціал Північного моря", - наводяться в повідомленні його слова.

Міненерго Великобританії в кінці квітня 2015 року заявило, що має намір відкликати ліцензії на видобуток нафти в Північному морі на родовищах компанії DEA (нафтогазового підрозділу RWE), якщо LetterOne не зробить дій по зміні контролю. Тоді ж міністерство заявляло, що у LetterOne є шість місяців для передачі прав власності на ліцензії на 11 нафтогазових родовищ.

Влада Великобританії побоювалася, що бізнесмени можуть в майбутньому потрапити в санкційні списки, хоча в даний момент ні Фрідман, ні його партнери в цих списках не знаходяться. На думку британської влади, можливі санкції могли б призвести до зупинки роботи на газових родовищах в британському секторі Північного моря.

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Згодом стало відомо, що LetterOne вирішила продати родовища в Північному морі Ineos, при цьому гарантії на можливість продовження повноцінної роботи, дані Фрідману британським урядом, важливі для LetterOne, яка в майбутньому прагне до розширення в енергетичному та телекомунікаційному секторах.

Кілька днів тому представник LetterOne повідомив агентству Рейтер, що британська влада повідомила Фрідмана, що він може продовжити реалізацію своїх інвестиційних проектів в країні навіть після вимушеного продажу родовищ у Північному морі.