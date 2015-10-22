Виробники нафти не змогли домовитися про зниження видобутку заради підтримки цін

ОПЕК запросила на зустріч у середу вісім країн, що не входять в організацію, з яких запрошення прийняли п'ять, включаючи Росію та Казахстан, пише Рейтер.

Міністр нафтової промисловості Венесуели Еулохіо дель Піно запропонував низку заходів щодо підвищення світових цін, назвавши "рівноважною ціною" $88 за барель. Нафта Brent у четвер торгується близько $48 за барель.

"Ціна нафти $40 за барель нижче рівноважної ціни. Ми стурбовані скороченням запасів, зниженням видобутку та необхідним обсягом інвестицій", - сказав він журналістам.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував головам держав країн-учасниць наради зустрітися в листопаді, щоб обговорити ринок, повідомив дель Піно.

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Директор департаменту міжнародного співробітництва міністерства енергетики РФ Ілля Галкін зазначив про ризик для інвестицій у видобуток.

"Є реальний ризик недостатніх інвестицій в нафтовиробних країнах. Значна частина зустрічі була присвячена пропозиціям Венесуели. Ми не обговорювали зниження видобутку", - сказав Галкін, додавши, що чергова технічна зустріч може відбутися в грудні.

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ОПЕК обговорить видобуток на плановій нараді 4 грудня. Незважаючи на заклики Венесуели та інших бідних країн картелю, багатші його учасники не хочуть знижувати видобуток без участі великих виробників нафти, що не входять в організацію, щоб не втратити частку світового ринку. Росія та інші країни не висловлюють намірів співпрацювати з ОПЕК заради підвищення світових цін.