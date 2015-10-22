Україна до кінця року може збільшити закупівлю російського газу

Україна до кінця року може збільшити закупівлю газу у російського газового монополіста «Газпрому», оскільки поки що російський газ дешевший за європейський, сказав журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Він не назвав можливий обсяг додаткової закупівлі, але підкреслив, що в будь-якому разі, обсяг імпорту не перевищить 50% від загального обсягу палива, що закуповується Україною на зовнішніх ринках.

«На даний момент газ з РФ значно дешевший (ніж з ЄС - УНІАН). Але «Нафтогаз» балансуватиме, - сказав Демчишин. - Протягом року пропорція в імпорті газу становила 70% з ЄС і 30% з Росії. Можливо, пропорція зміщуватиметься в бік "Газпрому", але точно не більш як 50%».

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України заявило про відновлення поставок російського газу в Україну після багатомісячної перерви. Обсяг закачування становив у середньому 114 млн кубометрів газу на добу. Тоді ж «Нафтогаз України» перерахував «Газпрому» передоплату в розмірі 234 млн дол. Як очікується, обсяг закупівлі може становити близько 2 млрд кубометрів. Ціна газу може становити близько 252 дол. за тисячу кубометрів.