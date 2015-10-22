Демчишин виступив проти енергоблокади Криму

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин не підтримав ідею енергетичної блокади Криму, закликавши вирішувати всі спірні питання на переговорах.

Про це він сказав журналістам у Києві.

"Я персонально не підтримую позицію з відключення (Криму від електроенергії - УНІАН). Я вважаю, що все має вирішуватися в переговорному процесі", - сказав Демчишин.

При цьому він додав, що Крим вчасно розраховується за постачання електроенергії.

Читайте також"Укренерго" заявляє, що постачає Крим електроенергією по двом лініям електропередач

Як повідомляв УНІАН, Україна, як і планувала, у вересні підвищила на 15% вартість електроенергії, яка постачається на територію окупованого Криму - до 3,95 рублів (1,45 гривні) за кВт/год. За словами Демчишина, Крим в пікові години споживає близько 1 ГВт електроенергії, і припинення постачання енергоресурсу на півострів з материкової частини України недоцільне.