Держгеонадр виставить на аукціон 5 нафтогазових ділянок

14:50, 22 жовтня 2015
Енергетика
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Від продажу цих ділянок відомство попередньо розраховує отримати понад 38,5 мільйона гривень.

REUTERS

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) планує 10 листопада виставити на аукціон п'ять нафтогазових ділянок в Харківській і Львівській областях, загальна стартова вартість яких становить майже 3 мільйони гривень.

Про це в ході брифінгу повідомив глава відомства Микола Бояркін, додавши, що на сьогоднішній день компанії вже подали 25 заявок на участь в аукціоні.

"На 10 листопада виставляється 5 нафтогазових ділянок. Мова йде про Бистрицьку, Южнозалужанску, Сторонську, Гуменецьку та Ново-Софіївську площі. Всі ці площі стартово оцінені в 2,765 мільйона гривень", - сказав Бояркіна.

"У будь-якому випадку, перед тим як компанія подається до Держгеонадр для участі в аукціоні, її відразу ж перевіряють СБУ, МВС та ГФС. Це три держоргану, які перевіряють документи кожної без винятку компанії", - зазначив глава відомства.

Також Бояркін повідомив, що від продажу цих ділянок відомство попередньо розраховує отримати понад 38,5 мільйона гривень. "Розраховуємо отримати більше, ніж із попереднього", - сказав Бояркін, відповідаючи на питання журналіста про прогнозовані результати аукціону.

Як зазначив присутній на брифінгу радник глави відомства з питань інвестицій та міжнародного співробітництва Денис Жегалов, основною особливістю майбутнього аукціону є анонсування події в західних ЗМІ, зокрема, OilVoice і IHC, що дасть можливість залучити якомога більше іноземних інвесторів.

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Як повідомляв УНІАН, Державна служба геології та надр України 24 липня 2015 року на аукціоні продала сім спеціальних дозволів на розробку нафтогазових родовищ у Харківській, Львівській, Закарпатській та Волинській областях за 38,5 мільйона гривень.

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