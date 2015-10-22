"Центренерго" підписала договір з неіснуючою шахтою на постачання вугілля

Держкомпанія "Центренерго" підписала договір з фактично неіснуючою шахтою імені Кисельова в Донецькій області на покупку 1,2 мільйона тонн вугілля, повідомляє Економічна правда.

"Шахта ще в 2011 році була включена розпорядженням Кабміну №912-р в список збиткових вугледобувних підприємств, що підлягають ліквідації, і вже шостий рік працює в режимі водовідливу. Але це не завадило "Центренерго" закупити у неї 1,2 мільйона тонн вугілля", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в Міненерго виправдовуються тим, що вже зробили відповідні висновки з подій: мовляв, договір з "Кисельова" підписував Ігор Балабанов, звільнений з посади голови "Центренерго" в перших числах вересня. Зараз енергокомпанію очолює Олег Коземко.

"Якщо дивитися в корінь проблеми, то перетасовування кадрів нічого не змінить: шахта ім. Кисельова отримала право торгівлі енергоресурсами після того як була включена у відповідний список, формований Антитерористичним центром при СБУ. А значить, "Центренерго" як було учасником вугільних скандалів, так і залишиться", - підкреслюють у статті.

У статті звертають увагу, що таким чином не тільки розкрадаються бюджетні гроші, а й побічно спонсорується сепаратизм.

"Довести це практично неможливо, тому що в числі постачальників "Центренерго" завжди фігурують підприємства з реєстрацією на вільній від окупації території. Але це лише видима частина айсберга: після розрахунків енергетиків з вуглевидобувники, останні переводять основну частину коштів структурам з "республіканської" реєстрацією, проводячи розрахунок під виглядом оплати за надані послуги з навантаження та транспортуванні", - зазначається у матеріалі.