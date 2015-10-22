Саудівська Аравія в серпні знову обігнала Росію за обсягами видобутку нафти, видобуваючи в середньому 10,362 мільйона барелів на добу, повідомляє Прайм з посиланням на дані Росстату.

"При цьому Росія в серпні видобувала 10,332 мільйона барелів на добу. У липні РФ також посіла друге місце, видобуваючи 10,317 мільйона барелів на добу проти 10,332 мільйона барелів на добу в Саудівській Аравії", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що в цілому країни ОПЕК у серпні видобували 31,544 мільйона барелів на добу, з них Ірак - 4,062 мільйона барелів на добу. У липні картель видобував 31,531 мільйона барелів на добу, з них частка Ірака складала 4,148 мільйона барелів.

"Експорт нафти з Росії в січні-серпні 2015 року збільшився на 7,2% порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 160 мільйонів тонн. Питома вага експорту нафти в загальному обсязі російського експорту в січні-серпні склала 26,9%, в експорті паливно-енергетичних товарів - 41,4% (у січні-серпні 2014 року відповідно 32% і 44,8%)", - підкреслює видання.

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У серпні 2015 року середня фактична експортна ціна на нафту склала 349,9 долара за 1 тонну (зниження на 13,5% порівняно з липнем). При цьому ціна на нафту Urals на світовому ринку становила 333,1 долара за 1 тонну (зниження на 17,8% порівняно з липнем).