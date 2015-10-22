Росія просить Китай скасувати мито на імпорт вугілля

Росія веде переговори з Китаєм щодо скасування мит на імпорт російського вугілля, повідомляє Прайм з посиланням на заяву першого заступника глави Мінекономрозвитку РФ Олексія Ліхачова.

Зазначається, що Китай в жовтні минулого року ввів мита на імпортоване антрацитове та коксівне вугілля – 3%, на кам'яне вугілля – 6%, а для всього іншого вугілля – 5%. Раніше імпортне мито діяло лише щодо бурого вугілля в розмірі 3%.

"Ми переговори з ними ведемо. Це мито їм дозволено з урахуванням рівня зв'язування СОТ, тобто вони не порушили свої зобов'язання у СОТ. Але ми поставили питання в рамках наших двосторонніх комісій про те, щоб вони повернулися на вихідні рівні", - сказав Ліхачов журналістам.

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За його словами, з боку КНР подібне рішення про повернення на вихідний рівень мита може бути актом доброї волі.