Авантюри "Газпрому": в землю зарив $300 мільйонів

Ще не зварені труби для будівництва «Південного коридору» «Газпром» перенаправляє на розширення північних газопроводів, по яких газ буде поставлятися в дві нові нитки «Північного потоку», пишуть «Ведомости».

За словами джерел видання, невикористаними залишилися близько 380 км труб, що призначалися для Східного маршруту «Південного коридору». Передбачається, що їх перекидання на майданчики будівництва газопроводу «Ухта – Торжок – 2» почнеться до кінця року і завершиться до кінця II кварталу 2016 р., - додав представник «Газпрому». Один зі співрозмовників «Ведомостей» уточнює, що мова йде про перекидання 330 000 т труб.

Читайте такожПрем'єр Польщі: ми будемо протистояти будівництву "Північного потоку-2"«Південний коридор» призначався для подачі газу з Росії спочатку в «Південний потік», а потім в «Турецький». Газопровід на чотири нитки потужністю 63 млрд куб. м по дну Чорного моря «Газпром» збирався почати будувати влітку. Але Росія і Туреччина так і не підписали міжурядову угоду. До того ж Анкара погодилася обговорювати будівництво лише однієї або двох гілок, в той час як «Південний коридор» будувався під чотири.

«Південний коридор» складається з двох маршрутів – уздовж Західного і Східного українського кордону через центральні і південні регіони Росії. Для двох ниток «Турецького потоку» досить одного з них. Західний вже практично побудований. Спорудження Східного «Газпром» зупинив влітку. Із запланованих 1625 км цього маршруту «Газпром» вже встиг укласти в траншеї і зварити близько 240 км труб, кажуть два співрозмовники «Ведомостей».

Це - близько 180 000 т труб. Коли і за скільки компанія їх купувала, «Газпром» не розкриває.

Виходячи з тендеру на закупівлю труб, оголошеного в середу, зараз 1 т труби обходиться концерну в 101 000 рублів (1 долар - 60 руб.). Таким чином, у нинішніх цінах «Газпромом» укладено в траншеї труб на 18 млрд руб (300 млн дол.). Їх використовувати вже не вийде, каже один з трубників.

«Газпром» вже витратив 2,4 трлн рублів на незатребувані проекти. У 2015 році компанія готувалася видобувати понад 615 млрд куб. м газу, а добуде на третину менше.