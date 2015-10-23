Ціна нафти Brent піднялася вище $48 за барель

У ході торгів на Інтерконтинентальній біржі в п'ятницю, 23 жовтня, ціни на нафту ростуть.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,7% — до $48,43 за барель.

Ціна на нафту марки WTI зросла на 0,37% — до $45,55 за барель.

Читайте такожВиробники нафти не змогли домовитися про зниження видобутку заради підтримки цінЯк повідомляв УНІАН, 22 жовтня ціни на нафту росли після досягнення напередодні тритижневого мінімуму на тлі зниження курсу долара.

Між тим, аналітики прогнозують збереження тенденції до зниження цін.

"Я не став би робити висновок, що почалося реальне зростання цін. Я вирішу, що тенденція до зниження закінчилася, тільки коли ціна американської нафти перевищить $46 за барель", - зазначив старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.