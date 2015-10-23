Росія зібралася конкурувати з ОПЕК, незважаючи на "багато невідомого"

Нафтові компанії РФ готові до конкуренції з країнами ОПЕК при будь-якому рішенні картелю щодо перерозподілу обсягів видобутку, або щодо його збільшення всередині організації, заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає ПРАЙМ.

За його словами, та квота, яка зараз встановлена з видобутку країнами ОПЕК в 30 мільйонів барелів на добу, державами, які входять в організацію, вибирається у повному обсязі.

Читайте такожMoody's різко погіршило прогноз цін на нафту"Відповідно, при збільшенні однієї з країн своєї квоти, якщо ОПЕК збирається зберігати цю квоту, повинні бути перерозподілені обсяги видобутку всередині ОПЕК і від цього теж буде багато залежати, чи ОПЕК робитиме перебалансировку у себе всередині, або це будуть додаткові обсяги. Тут багато невідомого, але в цілому ми до цього готові, і наші нафтові компанії готові до цієї конкуренції," - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, учасники технічної наради ОПЕК, яка відбулася 21 жовтня, відзначили ризик скорочення інвестицій в нові родовища нафти через низькі ціни, але, як і очікувалося, не вжили заходів для стабілізації ринку.

ОПЕК обговорить видобуток на плановій нараді 4 грудня. Незважаючи на заклики Венесуели та інших бідних країн картелю, більш багаті його учасники не хочуть знижувати видобуток без участі великих виробників нафти, що не входять в організацію, щоб не втратити частку світового ринку.

До складу ОПЕК входять 12 країн: Іран, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Венесуела, Катар, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Алжир, Нігерія, Еквадор і Ангола. Штаб-квартира розташована у Відні. Генеральний секретар (з 2007 р.) — Абдалла Салем аль-Бадрі.

Доведені запаси нафти країн, що входять в ОПЕК, в даний час складають 1 199,71 мільярда барелів. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2/3 світових запасів нафти. На їх частку припадає 35% світового видобутку, або половина світового експорту нафти.