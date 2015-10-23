Іран і Росія мають намір інвестувати в спільні проекти до $40 мільярдів

Іран і РФ мають намір інвестувати в спільні проекти 35-40 мільярдів доларів в середньостроковій перспективі, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови Міненерго РФ Олександра Новака.

"На мій погляд, в рамках всіх домовленостей і обговорень, які відбулися вчора, ми вийшли на певний перелік проектів загальною вартістю близько 35-40 мільярдів доларів. Природно це протягом не одного року, а протягом якогось середньострокового періоду, тому що є проекти довгострокового характеру", - повідомив він.

Крім того, російський міністр зазначив, що на даний час низка проектів вже знаходиться в найбільшій мірі опрацювання і навіть підписані і парафовані проекти меморандумів.

"Зокрема, йдеться про електрифікацію залізниці - це проекти загальною вартістю близько 4,5 мільярда євро... "Россети" та "Российские железные дороги". Ключовий партнер тут - РЖД, оскільки ведуться переговори з національною іранською залізницею", - підкреслив він.

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Крім цього, за словами міністра, є проекти, що стосуються будівництва та модернізації теплоелектростанцій - близько 4 тисяч МВт загальною вартістю близько 6 мільярдів доларів.