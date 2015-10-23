Україна та ЄБРР підписали договір про кредит у $300 мільйонів для закупівлі газу

Один з ключових кредиторів України Європейський банк реконструкції і розвитку та уряд України підписали кредитну та гарантійну угоди про надання нашій державі кредиту на 300 млн дол. на закупівлю газу у європейських постачальників.

Як повідомили в представництві ЄБРР в Україні, угоду було підписано на підставі рішення Ради директорів ЄБРР про виділення кредиту, а також після погодження сторонами реформи ключового енергохолдингу країни НАК «Нафтогаз України».

Кредитну угоду підписали в Берліні керуючий директор ЄБРР з енергетики та природних ресурсів Ріккардо Пуліті і голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у рамках роботи українсько-німецького ділового форуму, участь в якому беруть прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і федеральний канцлер Ангела Меркель.

«Однією з умов кредиту ЄБРР є виконання програми корпоративної реструктуризації «Нафтогазу», включаючи наглядову раду, до складу якої повинні увійти кваліфіковані незалежні директори, впровадження функцій внутрішнього аудиту, контролю над дотриманням етики та законодавства, протидію корупції та управління ризиками, а також приведення структури власності і управління у відповідність до найкращої міжнародної практики», - наголосили в ЄБРР.

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Гарантійну угоду з українського боку підписала міністр фінансів України Наталія Яресько, з боку ЄБРР – перший віце-президент ЄБРР Філ Беннет.

Як очікується, основою реформи «Нафтогазу» стане формування наглядової ради держхолдингу, до складу якої повинні увійти кваліфіковані незалежні директори. Крім того, в компанії будуть впроваджені функції внутрішнього аудиту, контролю над дотриманням етики та законодавства, заходи щодо протидії корупції та управління ризиками, а також приведення структури власності і управління НАК у відповідність до найкращої міжнародної практики.

Згідно з кредитною угодою «Нафтогаз» купуватиме газ на європейському ринку через інтерконектори між ЄС і Україною в так званому реверсному режимі. «Наразі проводиться відкритий тендер з правил закупівель ЄБРР, який повинен забезпечити ефективність та прозорість усього процесу закупівель», - наголосили в ЄБРР.

При цьому, за інформацією банку, кілька великих глобальних компаній вже висловили зацікавленість у поставках газу «Нафтогазу», пройшовши процес попередньої кваліфікації, яка була проведена згідно з тендерними вимог ЄБРР. «Схвалені таким чином постачальники будуть запрошені для подання тендерних пропозицій щодо поставок газу на основі стандартних контрактів. ЄБРР перераховуватиме кошти безпосередньо постачальникам згідно з інструкціями «Нафтогазу» з оплати рахунків-фактур, виставлених за укладеними контрактами», - пояснили в ЄБРР.

У банку також нагадали, що кредит ЄБРР для НАК «Нафтогаз України» видається на 3 роки з можливістю поновлення: протягом наступних трьох років можна буде здійснювати погашення і повторне запозичення в межах 300 млн дол. для своєчасних закупівель газу перед зимовими періодами.

Як повідомляв УНІАН, рішення про надання кредиту було прийнято на засіданні Ради директорів ЄБРР 30 вересня поточного року. Україна розраховує отримати гроші вже в листопаді.