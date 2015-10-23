Яценюк європейцям: Україна була і буде надійним транзитером газу

Україна виконає всі свої зобов'язання з транзиту газу за маршрутом із Росії до країн Євросоюзу в зимовий період 2015-2016 років, запевнив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході спільної прес-конференції з федеральним канцером ФРН Ангелою Меркель.

Яценюк підкреслив, що Україна була й буде надійним партнером і країною – транзитером палива. «Так було минулого року й так буде цього року», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України у вересні 2015 року збільшився порівняно з вереснем 2014 року на 49% - до 5,8 млрд куб. м. За 9 місяців цього року через українську газотранспортну систему для європейських споживачів пройшло 48,2 млрд куб. м газу, що на 4% менше аналогічного періоду минулого року.

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Станом на початок жовтня добове надходження газу через вітчизняну ГТС для споживачів Європи та Молдови становило 206,1 млн куб. м, що на 64% більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Водночас, «Укртрансгаз» прогнозує за підсумками 2015 року падіння обсягів транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу на 17,7% порівняно з 2014 роком - до 51 млрд куб. м із 62 млрд куб. м.