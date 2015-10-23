Російські нафтогазові компанії в два рази скоротили обсяг буріння на шельфі

Про це сказав міністр природних ресурсів РФ Сергій Донськой на зустрічі з президентом країни Володимиром Путіним.

За його словами, фізичні обсяги щодо пошукового, розвідувального буріння, сейсморозвідки, в цілому по РФ, знизилися "приблизно пропорційно тому зниженню обсягів інвестицій, приватних інвестицій, які склалися, десь на 10%". "Найбільш значне зниження відбулося на шельфі. Компанії бурять, але не в тих обсягах, які складалися, наприклад, минулого роуку. Зниження — приблизно 50%", — сказав Донський.

"Це природно. Це у всьому світі відбувається", — сказав у свою чергу президент.

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Міністр також нагадав, що обсяги геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів федерального бюджету в 2015 році знизилися порівняно з 2014 роком на 20% і становили 28,4 мільярда рублів.

"Що стосується коштів надрокористувачів, то ситуація інша. Хоча вони теж знизилися (ми це прогнозували з урахуванням інвестиційних обмежень) на 10% порівняно з минулим роком — 310 мільярдів рублів, треба враховувати, що минулого року інвестиції становили 350 мільярдів рублів. Це був максимальний обсяг інвестицій за 20 років, в принципі за весь російський період, після Радянського Союзу", — підкреслив голова Мінприроди.

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"Надходження до федерального бюджету від разових платежів становили близько 37 мільярдів рублів. Це десь на 8 мільярдів більше планових показників. Звичайно, вони теж знизилися порівняно з минулим роком. До цього, звичайно, ситуація складалася трошки позитивніше", — додав він.