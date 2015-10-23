"Укртрансгаз" за дев'ять місяців отримав 7,4 мільярда гривень прибутку

Держкомпанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, у січні-вересні 2015 року отримала чистий прибуток 7,4 млрд грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком 0,795 млрд грн, зазначається у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід «Укртрансгазу» за січень-вересень 2015 року збільшився до 17,728 млрд грн порівняно з 10,384 млрд грн за січень-вересень 2014 року.

Валовий прибуток компанії за звітний період поточного року збільшилася порівняно з січнем-вереснем 2014 року до 9,23 млрд грн з 1,465 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у 2014 році скоротив чистий збиток порівняно з 2013 роком на 38%, - до 777,024 млн грн.

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«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».