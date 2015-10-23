Норвегія потіснить Росію на європейському газовому ринку - Bloomberg

Норвезький нафтогазовий гігант Statoil ASA виходить на новий рівень видобутку газу, цього року компанія встановить новий рекорд за обсягом видобутку і може потіснити російський газ на європейському ринку, повідомляє Cazeta.ru з посиланням на агентство Bloomberg.

Statoil інвестує в найбільше родовище газу — Troll-A. Норвезька компанія змогла подолати технічні складності видобутку за рахунок установки на платформі нових компресорів, які будуть підтримувати роботу платформи наступні 10 років.

Рішення про збільшення обсягів видобутку газу ухвалене компанією у зв'язку із зростанням конкуренції на європейському ринку, де ключовими конкурентами Норвегії є Росія, а також постачальники зрідженого природного газу з Африки та Близького Сходу.

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Troll-A — найбільше газове родовище в Норвегії, на яке припадає майже третина всього видобутку газу в країні. При цьому на Troll-A припадає 48% запасів, що залишилися. Платформа — найвищий об'єкт, коли-небудь переміщений людьми, може поставляти 120 млн кубометрів газу на день.

«Експорт норвезького газу, швидше за все, поставить новий рекорд вже цього року», — повідомив представник газового оператора Норвегії Gassco.

Згідно з даними NPD (Норвезького нафтового директорату), в країні перекачалось 84,6 млрд кубометрів газу цього року, прогнози перевищені приблизно на 12%. Несподіване зростання є результатом підвищення надійності всієї установки, чиї проблеми з компресором впливали на виробництво газу в останні два роки.

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Директор платформи гарантує, що подібне більше не повториться. Планується, що Troll-A видобуде цього року близько 33 млрд кубів газу. Згідно з даними NPD, це на 14% більше, ніж минулого року.

Норвегія вже експортує більше газу, ніж нафти. Установка нових компресорів дає надію, що Європа буде продовжувати купувати норвезький газ, вважають в уряді.