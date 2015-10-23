Доля російського "Північного потоку-2" залежить від реформи "Нафтогазу" – ЗМІ

Про це "Європейської правді" повідомило джерело в Єврокомісії, яке бере участь у переговорах з "Газпромом".

"Коли ми говоримо, що це не економічний, а суто політичний проект спрямований проти України, ми забуваємо, що в ньому беруть участь і європейські компанії. "Газпром" має в ньому лише 51%", - сказав співрозмовник.

Цей факт, за словами єврочиновника, є серйозним аргументом проти України.

"Щоб довести політичний характер цього проекту, вам необхідно продемонструвати більшу успішність, а головне - надійність українського транзиту. Зробити це можливо лише завдяки реформуванню "Нафтогазу", в першу чергу - його виходу на беззбиткову діяльність", - зазначив він.

При цьому, за його словами, ці реформи повинні бути проведені в найближчі шість, найпізніше - дев'ять місяців.

Читайте також"Нафтогаз" назвав плани розширення "Північного потоку" збільшенням залежності ЄС від Росії

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія перевірить плани будівництва газопроводу "Північний потік" на відповідність європейському законодавству.

Польща вже заявила, що будівництво "Північного потоку-2" суперечить енергополітиці ЄС і країна буде піднімати питання про доцільність його будівництва.