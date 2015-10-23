"Газпром" запропонує Європі газ за мінімальною за 11 років ціною - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомих з проектом бюджету компанії. Це стане мінімальною ціною для регіону, що включає Туреччину і Європу без Прибалтики, за 11 років, зазначає агентство.

За даними одного з джерел, очікується, що експорт газу до Європи наступного року збережеться на стабільному рівні близько 160 млрд куб. м. При цьому виручка компанії в рублях скоротиться, але залишиться близько середнього показника останніх кількох років, сказав співрозмовник агентства.

Ціна на газ у контрактах «Газпрому» прив'язана до цін на нафту з лагом від шести до дев'яти місяців. У зв'язку з падінням цін на нафту за останні рік знижується і ціна на газ. У 2015 році, за оцінкою компанії, вона становила $238 за 1 тис. куб. м порівняно з $349 у минулому році, передає РБК.

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Цього року виручка «Газпрому» в доларовому вираженні від поставок за межі колишнього СРСР виявиться мінімальною за останні десять років, пише Bloomberg. У рублях ж вона може виявитися рекордною, з урахуванням девальвації російської валюти, відзначає агентство.

Один з джерел підкреслив, що оскільки «Газпром» більшу частину оплати отримує рублях, то для його інвестиційних проектів відсутні ризики. Співрозмовник агентства також розповів, що компанія не погодиться на отримання авансових платежів від Китаю в обмін на значну знижку.

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Єврокомісія у квітні цього року пред'явила російської компанії претензії в порушенні європейського антимонопольного законодавства. «Газпром» відкинув ці звинувачення, але заявив про готовність піти на поступки. У середині жовтня почалися переговори з Єврокомісією про пошуки компромісного рішення.