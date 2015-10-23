Ціна нафти Brent ввечері впала нижче 48 доларів

Про це свідчать дані біржових торгів, передає DT.ua.

Таким чином, станом на 18:54 за київським часом ціна нафти Brent склала 47,67 доларів/барель, що на 0,58 відсотків нижче показника попереднього закриття (48,25 доларів/барель).

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Торги по Brent на біржі ICE в Лондоні 23 жовтня почалися з показника 48,32 доларів/барель (максимальний підйом склав 48,65 доларів/барель).

Раніше УНІАН повідомляв, що ранок 23 жовтня ціни на нафту почали із зростання. Так, вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,7% — до $48,43 за барель. Ціна на нафту марки WTI підвищилася на 0,37% — до $45,55 за барель.