Ціни на нафту слабо ростуть на тлі прогнозу різкого зниження попиту

На світових торгах у понеділок, 26 жовтня, ціни на нафту слабо ростуть при прогнозах уповільнення споживання і збереження надлишку на ринку в найближчі місяці, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,06, до $48,05 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,08 до $44,68.

Читайте такожFrankfurter Allgemeine: через дешеву нафту знижуються й інші ціниАналітична фірма Energy Aspects у квартальному звіті "прогнозує різке уповільнення зростання світового споживання нафти в четвертому кварталі до 0,8 мільйона барелів на добу, що буде мінімальним темпом зростання за п'ять кварталів".

На думку аналітиків Energy Aspects, споживання нафти переробниками знизиться за рахунок високих запасів нафтопродуктів і прогнозів теплої погоди в Європі та Північній Америці.

Інвестиції у видобуток, які в цьому році знизяться більш ніж на 20 відсотків, продовжать знижуватися в майбутньому році, припустив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

"Якщо цей прогноз справдиться, інвестиції в нафтову галузь знизяться два роки поспіль вперше за два десятиліття", - зазначив Бірол.

За оцінкою Swift Worldwide Resources, число робочих місць у світовій нафтогазовій галузі скоротилося більш ніж на 200.000 після падіння цін на нафту в минулому році.