Запаси газу в українських сховищах зросли до 16,8 мільярда кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 17 по 26 жовтня збільшилися на 4%, або на 640 мільйонів кубометрів, до 16,831 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

"Закачування природного газу в ПСГ продовжується на 7 газосховищах в режимі понад 70 мільйонів кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні "Укртрансгазу".

Читайте такожУкраїна за дев'ять місяців видобула 14,5 мільярда кубів газу

Як повідомляв УНІАН, голова державного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує досягнення понад 17 мільярдів кубометрів запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до кінця жовтня, що дозволить комфортно пройти зимовий період 2015-2016 рр.

Україна напередодні опалювального сезону 2015-2016 років з 13 жовтня здійснює імпорт природного газу за всіма діючими напрямами.