"Київенерго" Ахметова збільшила збиток на 70%

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, у січні-вересні 2015 року збільшила чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 70% - до 640,744 мільйона гривень з 375,925 мільйона гривень, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, чистий дохід компанії від реалізації продукції за дев'ять місяців поточного року збільшився порівняно з січнем-вереснем минулого року до 11,934 мільярда гривень з 8,397 мільярда гривень.

"Київенерго" за звітний період отримала валовий прибуток 338,056 мільйона гривень, тоді як січень-вересень 2014 року завершила з валовим збитком 75,552 мільйона гривень.

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Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.

Виробництво теплової енергії "Київенерго" здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тисячі килоометров (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) та НАК "Енергетична компанія України" (25% акцій).