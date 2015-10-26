Goldman Sachs не виключає нового падіння світових цін на нафту

Аналітики Goldman Sachs не відкидають нового падіння світових цін на нафту через досягнення максимальних потужностей переробними компаніями, повідомляє Газета.ru з посиланням на The New York Times.

"Досягнення максимуму переробними компаніями призведе до ще одного надлишку нафти на ринку, що вже обвалило нафтові ціни в 2014 році більш ніж у два рази", - йдеться в повідомленні.

Переробка вже була кілька разів близька до ситуації "tank tops" — коли сховища заповнені майже повністю.

Експерти підкреслюють, що запаси переробленого палива в США та Європі вже сягають своїх максимумів завдяки рекордному зростанню переробки нафти, а також підвищеного імпорту з країн Азії.

"Те, що відбувається, нагадує події 1998 і 2009 років, коли сховища нафтопродуктів переповнилися і ціни на сиру нафту різко впали", — відзначають аналітики у своїй доповіді.

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Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту знижуються, оскільки запаси нафти в США, за неофіційними даними, минулого тижня виросли сильніше, ніж припускали аналітики.