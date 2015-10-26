"Укренерго" підписала договір з індійської Kalpataru про будівництво ЛЕП

Як йдеться в повідомленні «Укренерго», контракт був укладений 21 жовтня за результатами міжнародних конкурсних торгів, проведених відповідно до Принципів та правил закупівель Європейського банку реконструкції та розвитку. Термін виконання контракту становить 526 днів.

У держкомпанії зазначають, що захід ЛЕП 330 кВ "Чорнобильська АЕС "Північна" на підстанцію «Київська» є складовою частиною проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська», фінансування якого здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Як повідомляв УНІАН, фінансову угоду за проектом будівництва високовольтної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція «Київська» було підписано між Україною та Європейським інвестиційним банком в жовтні 2008 року. Крім будівництва високовольтної лінії 750 кВ «Рівненська АЕС – підстанція «Київська», проект включає в себе модернізацію підстанції «Київська» шляхом встановлення другого автоматичного трансформатора 750/330 кВ, будівництво двох нових ліній довжиною 60 км від підстанції «Київська» в центральні області України. Вартість проекту становить 150 млн євро.

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Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.