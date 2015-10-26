"Центренерго" з початку року отримала 82 мільйона збитку

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", быльша частина енергоблоків якої простоює через брак антрацитового вугілля, в січні-вересні 2015 року отримала чистий збиток у розмірі 81,788 мільйона гривень, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим прибутком 218,922 мільйона гривень, повідомляється в звіті компанії.

Згідно з документом, чистий прибуток "Центренерго" від реалізації продукції в січні-вересні 2015 року скоротився порівняно з січнем-вереснем 2014 року до 4,672 мільярда гривень з 5,555 мільярда гривень.

Валовий прибуток компанії протягом дев'яти місяців 2015 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року до 27,332 мільйона гривень з 362,671 мільйона гривень.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Кабмін у травні 2015 року доручив Фонду держмайна забезпечити виставлення на продаж 31 підприємства енергетичної та вугледобувної галузі, в тому числі "Центренерго" та Миколаївської ТЕЦ. У свою чергу, Міненерговугілля має передати необхідні пакети акцій даних компаній ФДМУ.

На початку липня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ще раз зажадав від Міненерговугілля терміново передати ФДМУ пакет акцій "Центренерго". Однак міністр енергетики Володимир Демчишин виступив проти передачі акцій. За словами Демчишина, контроль міністерства над "Центренерго" дозволяє протидіяти на ринку і створювати конкуренцію приватному енергохолдингу ДТЕК.

Крім цього, за словами міністра, втрата контролю над "Центренерго" може призвести до зміни топ-менеджменту і порушити підготовку до опалювального сезону.

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Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську та Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій "Центренерго" володіє держава, інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи.