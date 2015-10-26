"Укрнафта" за 9 місяців збільшила чистий прибуток в 5 разів

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Укрнафти" від реалізації продукції за 9 місяців збільшився на 15,5% порівняно з січнем-вереснем 2014 року - до 21,011 мільярда гривень з 18,189 мільярда гривень.

Валовий прибуток компанії за звітний період збільшився на 45,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 11,084 мільярда гривень з 7,627 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня поточного року "Укрнафта" виконала в повному обсязі свої зобов'язання з виплати дивідендів за 2014 рік перед мажоритарним акціонером - НАК "Нафтогаз України", до державного бюджету перераховано 632,3 мільйона гривень.

ПАТ "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

22 липня 2015 року акціонери "Укрнафти" обрали новим головою правління підприємства громадянина Великобританії Марка Роллінса.

В кінці вересня 2015 року наглядова рада "Укрнафти" затвердила і підписала контракт з Роллінсом.