Спроби знищити "Укрнафту" суперечать державним інтересам України – голова компанії

Про це заявив на зустрічі з журналістами голова компанії Марк Роллінс, коментуючи спробу деяких посадових осіб «Нафтогазу України» терміново провести нараду для обговорення погашення податкової заборгованості.

«Я не буду спекулювати. Можливо, хтось із тих, хто організовував зустріч, мав власні плани. Можливо, у них були добрі наміри. Але є й інші люди, які зосереджені на тому, аби знищити компанію», - сказав Роллінс.

«Думаю, це проти інтересів України та українців. Я не розумію, чому так відбувається», - сказав він, проте не став називати прізвища.

Разом з тим Роллінс відзначив, що йому за день повідомили про майбутню зустріч, на якій мали обговорити податкову заборгованість, хоча посадові особи в «Нафтогазі» були заздалегідь поінформовані про його відсутність в Україні.

«Я завчасно повідомив, що мене не буде в Україні. І по телефону потім повідомив пану Коболєву (голова НАК «Нафтогаз України»). І ми домовилися, що ні я, ні Коболєв не будемо на цій зустрічі», - сказав голова «Укрнафти»

Роллінс також відзначив, що написав лист до «Нафтогаз України», в якому пояснив, чому не може бути присутнім на цій зустрічі й не може відправити замість себе нікого з членів правління компанії, оскільки вони не були добре підготовлені.

Разом з тим Роллінс запропонував провести засідання на цьому тижні, коли він буде в Україні.

«Однак вирішили проводити зустріч у будь-якому разі. Вирішили організувати велике шоу. Це дуже розчаровує», - сказав він, назвавши при цьому неконструктивним метод поширення неправдивої інформації через ЗМІ та соціальні мережі.

Раніше деякі ЗМІ виклали відео засідання за участю виконавчого директора компанії «Нафтогаз України» Андрія Пасішника, представників Міненерго, Державної фіскальної служби і окремих народних депутатів.

На цій зустрічі Пасішник звинуватив керівництво «Укрнафти» в небажанні та відвертому ігноруванні щодо вирішення проблеми податкової заборгованості компанії.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великої Британії Марка Роллінса. Однак контракт із ним наглядова рада «Укрнафти» підписала лише наприкінці вересня.

На початку жовтня «Укрнафта» повідомила, що повністю виплатила державі дивіденди за 2014 рік.

Попередник Роллінса, Пітер Ванхеке, неодноразово звинувачував керівництво «Нафтогазу України» в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб м. газу або погашення боргу за нього у розмірі від 9 до 14 млрд грн.

Раніше керівництво Державної фіскальної служби повідомило про наявність боргу «Укрнафти» перед бюджетом у розмірі 9,5 млрд грн. Крім того повідомлялося, що ДФС і «Укрнафта» підписали план розстрочення погашення податкової заборгованості.

До призначення в НАК «Нафтогаз України» Пасішник був помічником народного депутата Ігоря Єремеєва, який помер у серпні цього року.

Експерти на ринку заявляли, що за атаками на «Укрнафту» і «Укртранснафту» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна Ігорю Єремеєву і Степану Івахіву.