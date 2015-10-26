МВФ: низькі ціни на нафту через п'ять років спустошать казну Саудівської Аравії

Низькі ціни на нафту спустошать скарбницю Саудівської Аравії через п'ять років, йдеться в доповіді МВФ, повідомляє ZN.UA з посиланням на телеканал CNN.

Якщо ціни на нафту зберігатися на рівні 50 доларів за барель, в королівства, чий бюджет є бездефіцитним при $106 за барель, не вистачить коштів, щоб протриматися наступні п'ять років.

МВФ побоюється у зв'язку з цим і за Оман і Бахрейн. У Фонді зазначили, що тільки цього року через низькі ціни на нафту арабські країни втратили $360 млрд. Тому країни змушені переглядати витрати і витрачати кошти з резервів.

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Тому Саудівська Аравія намагається швидко збільшити грошові запаси. Королівство продало облігації на $4 млрд, а центробанк залучив від фірм з управління активами $70 млрд протягом останніх шести місяців.

Як відзначають в МВФ, Саудівську Аравію в 2015 році очікує дефіцит бюджету в розмірі 20% ВВП, незважаючи на те, що у часи високих цін на нафту королівство накопичило $700 млрд резервів.

Фонд також підкреслює, що такі країни регіону, як Кувейт, Катар і ОАЕ нормально переживуть період низьких цін на нафту, оскільки їхні бюджети не настільки прив'язані до вартості "чорного золота".

Goldman Sachs прогнозує новий обвал цін на нафту. Експерти відзначають, що ціни на нафту можуть різко знизитися через перенасичення ринку. Повідомлялося, що в Саудівській Аравії комерційні запаси нафти досягли максимуму з 2002 року.