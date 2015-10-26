Влада Росії очікує скорочення частки країни у світовому видобутку нафти

Частка Росії у світовому споживанні нафти знизиться до 2018 року до 2,6 відсотка до 3 відсотків у 2014-му, вважає МЕР, повідомляє Рейтер.

Згідно з прогнозом, обсяг видобутої нафти США в 2018 році зросте до 807,9 мільйона тонн з 698,9 мільйона тонн у 2014-му, що збільшить частку цієї країни в загальносвітовому видобутку до 16,5 відсотка до 2018 року з 15,1 відсотка у 2014-му. Частка США у світовому споживанні нафти збільшиться в 2018 році до 3,6 відсотка з 0,8 відсотка у 2014-му.

Загалом, за період 2014-2018 років світовий видобуток нафти збільшиться на 5,4 відсотка до 4,892 мільярда тонн, а світове споживання - на 6,8 відсотка до 4,910 мільярда тонн, уточнюється в прогнозі.

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Мінекономрозвитку прогнозує зростання світової ціни на нафту в 2018 році до $55 за барель ($52 в 2017-му), після $50 за барель в 2016 році завдяки зростанню світової економіки.

"У той же час залишається високою ймовірність формування позитивної цінової динаміки під впливом збільшення попиту і масштабного вибуття нерентабельних потужностей у період низької вартості нафти", - йдеться в прогнозі міністерства.

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Мінекономрозвитку РФ становило прогноз на основі інформації Energy Information Administration (EIA), Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA), а також власних даних.